La fortuna que pierden los clubes de la Premier por culpa de lesiones

Las lesiones de futbolistas costaron 221 millones de libras (238 millones de euros) a los clubes de la Premier League en la temporada 2018/2019, según reveló un estudio realizado por la empresa Marsh.

Esta cifra supone un incremento del 3 % respecto al año anterior, lo que Marsh relaciona con la fatiga provocada por el Mundial de Rusia y el acortamiento del verano debido a la competición que se celebra cada cuatro años.



Los campeones de la Premier el año pasado, el Manchester City, pagaron más de 26 millones de libras (28 millones de euros) a jugadores damnificados.



El equipo de Pep Guardiola perdió buena parte de la temporada al belga Kevin De Bruyne y, en total, tuvo que hacer frente a 44 lesiones en sus jugadores, el que menos de los integrantes del 'top six'.



El Manchester United sufrió 63 problemas de este tipo a lo largo de la campaña, gastando en su recuperación más de 25 millones de libras.



Teniendo en cuenta los días que se perdieron los futbolistas afectados, el que lidera la tabla es el West Ham United, cuyos jugadores, incluyendo al colombiano Carlos Sánchez, Jack Wikshere y Andriy Yarmolenko, estuvieron inactivos 2.003 días, con un coste de 22 millones de libras.



Le siguen el Arsenal, con 1.771 días sin sus jugadores y el Tottenham, que no dispuso de algunos efectivos durante 1.652 días. El club que menos sufrió lesiones fue el Wolverhampton Wanderers, ya que solo tuvo que hacer frente a once, que tuvieron un coste total de 1,1 millones de libras.