Dice que lo tuvo: Pepe Reina y la reflexión que le dejó el coronavirus

José Reina es uno de los arqueros españoles que fue campeón del mundo en 2010. Al lado de Iker Casillas y Víctor Valdés, el guardameta se dio ese lujo y desde hace años se destaca en la Premier League, de Inglaterra. El actual portero del Aston Villa, confesó que tuvo coronavirus, pero no fue diagnosticado con el covid-19.

“Ha sido una semana distinta, de tener precauciones para no contagiar a la gente que vive conmigo. Aquí test no se hacen a no ser que estés muy mal. Hablando con los doctores, los síntomas que he tenido han sido de ello, sin confirmación oficial de ello pero todo apuntaba a ello. Tenía fiebre, tos, no podía respirar bien, sentía que un camión o un tren me habían atropellado. Fueron dos o tres días realmente difíciles…sé que era covid-19”, manifestó Pepe Reina la cadena ‘Cope’.



Para Reina estar en cuarentena no ha sido duro, pues es consciente que como futbolista tiene privilegios que otros no. Así que hizo una reflexión sobre los verdaderos héroes en estas épocas de coronavirus.



“No puedo hablar de sufrimiento cuando estoy confinado. Soy privilegiado. Vivo muy bien, en una casa grande con jardín. Sé que para algunas personas esta situación es difícil, jodida, pero tenemos que ser obedientes y aprobar este mes o mes y medio. Pienso en las personas que viven en un piso de 70 metros cuadrados con dos o tres niños. Esas personas tienen cojones. Son duros, todos son héroes”, apuntó el guardameta.



A Reina no le preocupa la suspensión de la Premier League o de cualquier otra liga en el mundo La salud prima y el balompié pasa a un segundo plano. “El fútbol es secundario ahora. El bienestar de la humanidad está en juego; no solo en España, en Italia, en el Reino Unido: estamos hablando del mundo entero. Esto es lo que ha hecho este maldito virus. No sé si volveremos a jugar al fútbol. Nadie lo sabe. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de fechas. La decisión de posponer la Euro y los Juegos Olímpicos fue sabia y ahora tenemos más tiempo, si es necesario, para terminar la temporada”, comentó.



Y remató diciendo que entiende “que hay muchos intereses en riesgo, mucho dinero involucrado, pero, junto con el fútbol, hay muchos otros aspectos de la economía que sufrirán por esto. El fútbol no es lo más importante”.