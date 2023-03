Guardiola ve difícil el reto en Premier: ‘Complicado el triplete’

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que el triplete de títulos al que aún optan "va a ser muy difícil", pero señaló que es "increíble" que después de tantos años estén peleando por ello.



El City está vivo en la Premier League, con ocho puntos de desventaja -y un partido menos- frente al Arsenal, en la Copa de Inglaterra, en la que jugarán en semifinales contra el Sheffield United, y en la Liga de Campeones, en la que se enfrentarán al Bayern de Múnich en cuartos de final.

Desde la llegada de Guardiola al City, el conjunto mancuniano no ha ganado ese triplete, aunque sí conquistó el triplete doméstico al hacerse con la Premier, la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga en 2019.



"Es muy difícil, tenemos un calendario muy, muy duro, con muchos partidos. Después de muchos, muchos años, estamos luchando por ello. Estamos vivos en todas las competiciones y es algo increíble", expuso el técnico español en rueda de prensa.



"Lo más importante es que estamos luchando por todo, por los tres títulos, y eso es muy bueno. Ganar es bueno, pero mantenerse a este nivel durante diez u once meses es lo más difícil", añadió Guardiola.



Las opciones de conseguir el triplete del City pueden sufrir un duro golpe este sábado, cuando se enfrenten al Liverpool en el Etihad Stadium, con la necesidad de sumar los tres puntos para que el Arsenal no siga escapándose en la tabla.



Los 'cityzens' no podrán contar en ese partido con Phil Foden, operado de apendicitis, mientras que Erling Haaland es duda por un problema en una ingle que le apartó de jugar con Noruega en el parón por selecciones.



EFE