Pep Guardiola no es ajeno: el apoyo a Oleksandr Zichenko

El conflicto entre Ucrania y Rusia ha despertado todo de posturas, teniendo en cuenta lo que se ha visto en los días recientes, que preocupa a la comunidad internacional. Las protestas desde el fútbol aparecen, desde los propios ucranianos y los afectados de forma directa e indirecta.



Es el caso de Oleksandr Zinchenko, el ucraniano del Manchester City, que protestó ante la invasión de Rusia a Ucrania. En medio de las emociones, luego lo hizo, pero, de forma más moderada.



Pep Guardiola opinó sobre lo ocurrido “Mucha gente inocente pagará un precio por las decisiones de un par de personas… el ser humano no aprende de su pasado” concluyó.



En el caso específico del ucraniano que está en el plantel de los ciudadanos, comentó como ha sido el apoyo con él “Sí, he hablado con él. Todos lo han hecho. Tiene nuestro apoyo incondicional. Es un chico muy fuerte. No es fácil, no es una situación sencilla, pero se ha entrenado con normalidad. Está listo para jugar si fuera necesario”.



Concluyó con “¿Cómo estaríamos nosotros si el país en el que hemos nacido, en el que viven sus familias, amigos, es atacado si muere gente inocente? Así se siente él. En todo el mundo hay demasiadas guerras. Es una pena porque gente inocente morirá cuando únicamente quieren vivir en paz”.