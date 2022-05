Pep y un motivo legal que no le permite hablar de su flamante fichaje

El Manchester City está en busca de conseguir la Premier League en un mano a mano que tiene con el Liverpool. Los de Anfield vencieron al Aston Villa en el Villa Park e igualaron en unidades a los ciudadanos. Previo al partido ante el Wolverhampton, en el que el City le puede sacar tres unidades nuevamente de diferencia a los de Jürgen Klopp, Pep Guardiola respondió a preguntas sobre Erling Haaland.

El lunes 9 de mayo, Erling Haaland adelantó su fichaje con el Manchester City aprovechando el día libre que el Borussia Dortmund le dio a su plantel. El noruego viajó a Bruselas para reunirse con médicos del equipo ciudadano y pasó exitosamente los exámenes médicos. Ya en la mañana del martes 10 de mayo, se confirmó desde las redes del club inglés, que se incorporaría el primero de julio.

Un principio de acuerdo que ha estado en el radar de la afición del Manchester City, pero que realmente no ha permitido que jugadores de la institución ni su propio director técnico hable acerca del flamante nuevo jugador celeste, Erling Haaland. Hay un tema legal que no permite que el estratega mencione esa incorporación.

En plena rueda de prensa previa a enfrentar al Wolverhampton, Pep Guardiola no pudo tocar el tema de Erling Haaland por ese tema legal. ‘Todo el mundo sabe cómo está la situación. No debería hablar de ello y no me gusta hablar sobre el futuro o sobre lo que va a pasar la temporada que viene. El Dortmund y el City me han dicho que no puedo hablar de ello, por un tema legal. No puedo hablar de ello hasta que esté hecho. Ya hablaremos’, comentó Pep.

Manchester City deberá desprenderse de unos 75 millones de euros aproximadamente, y Erling Haaland será uno de los jugadores mejor pagados en la actualidad.