Calendario de M. City antes de final de Champions: buscará otro título

El Manchester City goleó al Real Madrid en la semifinal vuelta y lo despachó de UEFA Champions League. Ahora, se retará con Inter de Milán en la final del sábado 10 de junio en Estambul. El equipo inglés se perfila como el favorito por el momento en el que llega y por la aplastante semifinal que protagonizó.



A Guardiola y los suyos le quedan semanas agitadas antes de buscar la gloria en Europa. Le restan tres partidos de Premier League, donde tienen la primera opción para conquistar el título, y además, pelearán la final de la FA Cup ante Manchester United una semana antes de la Champions. Le apuestan al triplete.

¿Qué partidos le esperan al Man. City antes de la final en Estambul?



Premier League ante Chelsea

Domingo, 21 de mayo (10:00 am)



Premier League ante Brighton

Miércoles, 24 de mayo (2:00 pm)



Premier League ante Brentford

Domingo, 28 de mayo (10:30 am)



Final de FA Cup ante Manchester United

Sábado, 3 de junio (9:00 am)