Guardiola envió elogios y flores a Julián Álvarez: ‘Nadie como él’

Manchester City terminó la fase de grupos de la Champions League con una victoria contundente frente a Sevilla por 3-1 de local y luego de culminar el partido en el estadio Etihad, Pep Guardiola dio sus opiniones sobre el rendimiento de algunos jugadores.



Por ello, Guardiola habló del argentino Julián Álvarez, quien ha sido reciente fichaje en esta temporada y lo poco que lo ha puesto el técnico español, ha dejado buenas sensaciones dentro del campo, uno de ellos gracias al gol anotado al Sevilla.





Creo que no hay nadie en el vestuario que no se alegre por él, es un chico especial. El gol que hizo no es fácil de hacer, si bien el pase de De Bruyne es excepcional, el arquero achicó rápido el espacio y él hizo el regate para definir”, reconoció Guardiola por el nivel de Julián Álvarez.

Desde su llegada a Manchester City en la temporada 2022/23, Julián Álvarez ha logrado disputar 17 partidos, logrando cinco goles y confirmando su contratación, pues a pesar de sus 22 años, el argentino pudo acoplarse al sistema de juego de Guardiola y al fútbol europeo.