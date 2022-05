Guardiola no lo duda: Premier, más difícil que cualquier otro torneo

Premier League, sinónimo de competitividad y complejidad. Para nadie es un secreto que es la liga más complicada, en la que cualquier equipo puede dar sorpresas para bien o para mal como lo sucedido con un histórico como el Everton peligrando en el descenso, pero finalmente se lograron salvar agónicamente.

Ese torneo más difícil busca campeón entre el Manchester City que solo tiene que vencer en el Etihad Stadium al Aston Villa, y el Liverpool que debe esperar una caída de los ciudadanos y vencer al Wolverhampton en Anfield. Pep Guardiola ha ganado tres veces la Premier League y todavía no ha podido darle una Champions al equipo celeste.

En rueda de prensa a pocos días de disputar la última fecha de la Premier League, Pep Guardiola compadeció a los medios en donde no dudó en decir que la Premier League es el torneo más complicado, ‘es el más difícil. Son muchas semanas, muchos partidos, problemas con las lesiones, buenos y malos momentos… hay muchas situaciones distintas. El éxito es estar ahí luchando por el título durante los últimos años. El Liverpool fue imparable cuando ganaron y nosotros no lo hicimos lo suficientemente bien, pero el resto de los años hemos estado ahí’.

Agregó cómo se vive la pelea por el título liguero, ‘cuando luchas por la Premier League lo disfrutas en el vestuario. Nuestras vidas son más felices cuando ganamos, y ganar hace que entrenemos mejor y haya un mejor ambiente. No es a un partido único como la FA Cup, se premia la regularidad, el día a día.

Sobre estos testimonios, el ibérico parece quitarle importancia a la Uefa Champions League, el torneo más prestigioso a nivel de clubes en Europa. Pep Guardiola no la ha ganado con el Manchester City, ‘no digo que no sea importante. Me encantaría estar en París la semana que viene, pero es distinto ganar 38 partidos a ganar seis o siete. Siempre me ha gustado la Liga de Campeones, es bonita. Estamos cerca’, dijo sobre la Champions.

Sobre las ganas de conseguir triunfos, Pep Guardiola manifestó, ‘antes de ganar el primer título pensamos que ese sería el momento más increíble de nuestras vidas. Pero luego al día siguiente sale el sol y la gente empieza a exigir más. Es satisfactorio, pero después de uno o dos días se olvida. Tiene que ser así. Estamos muy concentrados en ganar otra vez. Al final, la sensación tampoco ha cambiado tanto. Intentaremos ser nosotros mismos’.

Además, dio sus razones de cómo vive el fútbol, ‘el fútbol es emotivo, pero es un juego. Y en el juego hay miles de cosas que no puedes controlar, que son cuestión de azar. Jugamos para ganar, pero hay aspectos que no podemos controlar. Tenemos un deseo increíble de ganar, estaremos increíblemente felices. Pero después de uno, dos o tres días volveremos a empezar’.

Las recurrentes invasiones de campo son más características en la Premier League como en la salvación del Everton que el público ingresó al terreno de juego, Manchester City tiene la oportunidad en su estadio de alzar la copa y la afición podría entrar al gramado cuando finalice el juego, ‘hay que tener cuidado, viendo las imágenes de Goodison Park, Port Vale y de otros partidos como la semifinal de play-offs de Championship’, comentó el estratega.

Además, recontó lo riesgoso que es cuando la gente invade los campos de juego, ‘hay muchas emociones, mucha felicidad, alcohol… es peligroso. Tenemos que intentar comportarnos bien, celebrar de la manera adecuada en el momento apropiado. Lo que pasó ayer es peligroso, entiendo a Patrick (Vieira). Nunca sabes cómo reaccionará la gente’.