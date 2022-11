Guardiola irónico: tiró un camuflado dardo al Mundial de fin de año

Que el Mundial de 2022 en Catar durante los meses de noviembre y diciembre es positivo por el simple hecho de que los jugadores vienen con regularidad es más que cierto, pero es un arma de doble filo. Si bien están en plena competencia y eso está más que bien para que lleguen con confianza y con sesiones de entrenamiento para dirigirse a tierras cataríes, sufren bastante los jugadores por la inmensa intensidad. Antes que nada, son humanos y las grandes bajas complicarán a los combinados nacionales.

Jorge Sampaoli, Joseph Blatter y ahora Pep Guardiola son directores técnicos que han criticado fuertemente al Mundial de Catar 2022 en un noviembre y diciembre poco usual para una Copa del Mundo. En plena rueda de prensa del Manchester City antes de enfrentar en el Etihad Stadium al Brentford, el estratega ibérico se volvió a referir al certamen mundialista cuando le preguntaron por la serie de la Copa de la Liga contra el Liverpool.



Sin duda alguna, esa llave entre el Manchester City y Liverpool se ha vuelto un clásico inglés por el buen momento en los últimos años de ambas escuadras. Aunque los ‘Reds’ no estén en su mejor momento en esta Premier League, la intensidad de un derbi toma protagonismo en los 22 jugadores dentro del rectángulo verde y los entrenadores lo saben. Pep Guardiola respondió de manera irónica cuando fue cuestionado por la serie.



La Copa de la Liga es la primera en volver tras la final del Mundial. Sin confirmar todavía fecha ni horario, el partido entre Manchester City y Liverpool se desarrollará dos días después del último cotejo mundialista, por lo que varios jugadores llegarán mermados físicamente. De hecho, en rueda de prensa le preguntaron por este tema y bromeó, no sin antes tirar un pequeño dardo a que el Mundial se juegue a final del año, “veremos cómo terminan el Mundial. Veremos cuántos jugadores tenemos y en qué condiciones regresan. Todo depende de cómo termine su tiempo con sus selecciones. Jürgen Klopp jugará de lateral y yo de mediocentro. No sé cuántos jugadores tendremos. Riyad por desgracia, no irá al Mundial. Erling, Sergio y Rico tampoco. Los jugadores cuyas selecciones no superen la fase de grupos podrían jugar contra el Liverpool, pero ya veremos. Después del Mundial entrenaremos y prepararemos el partido. Desayunaremos juntos y charlaremos, a ver cómo están cuando volvamos de Abu Dhabi, donde nos iremos con el segundo equipo para entrenar con ellos. Cuando los jugadores vuelvan nos prepararemos para jugar contra el Liverpool, luego contra el Leeds. Iremos día a día”.



Por último, le preguntaron por su posible renovación, y no se atrevió a decir si renovará, solo se queda con el presente, y manifestó que todo está bajo control, “no hablaré sobre ello, pero todo está bajo control junto al club. Lo importante es el partido de mañana. Lo he dicho muchas veces, tengo la sensación de que tanto el club como yo estamos contentos juntos. Lo importante es el partido contra el Brentford, luego ya veremos qué pasa”.



Relacionado con ese tema, dio las razones del por qué renovar, “divertirme. Hay momentos de estrés y en los que uno no es feliz porque las cosas no siempre salen como uno espera, pero no estoy solo. Después de seis o siete años no se trata de los logros que consigas, sino de estar cómodo”.