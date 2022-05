¿En serio, Guardiola? Comparación con Roma de Mourinho desconcierta

Una eliminación de Champions League, cuando ganas la ida y tienes 89 minutos la vuelta en el bolsillo, es un golpe más difícil de digerir de lo que muchos creen. Incluso si tienes la experiencia de Pep Guardiola.

Ahora se habla de su declaración sobre la Premier League y la sensación que tiene de que Inglaterra entera quiere que la gane Liverpool y no su Manchester City, que tiene cuatro puntos de ventaja en la tabla. Pero no es la primera vez que intenta desviar la atención sobre una realidad que es difícil de maquillar: el fracaso europeo.



Antes de hablar de Liverpool había revivido su vieja rivalidad con José Mourinho, al señalar que estaba cansado de justificar sus millonarias inversiones en el club citadino pues otros clubes, como Roma -que hoy dirige el portugués- también han gastado mucho. Ojo a la rara comparación: “Para mí no es una cuestión de dinero y la afición no lo entiende. Incluso la Roma gastó varios millones pero no está en la Champions”, disparó antes de golear a Newcastle.



Para abrir la discusión vale la pena revisar lo que ha hecho Mourinho en Roma, donde aterrizó hace exactamente un año: primero, el DT llegó gratis, después arribaron Tammy Abraham (40 millones al Chelsea), Marash Kumbulla (26.5 al Hellas Verona), Eldor Shomurodov (18 al Genoa), Matías Viña (13.6 al Palmeiras), Rui Patricio (11.8 al Wolverhampton), Roger Ibañez (9 al Atalanta) y Bryan Reynolds (6.7 al Dallas FC). En total, alrededor de 125 millones de euros.



Lo claro es que quien quiera sentar a este rango de técnicos en sus banquillos sabe que debe invertir y no de manera tímida. Pero lo de Mourinho, contando solo la temporada actual, tiene un resultado visible: jugara la final de la Conference League contra Feyenoord (25 de mayo), hoy está en puesto de clasificación a ese mismo torneo en el Calcio y está cerca de lograr los 3 puntos que lo lleven a Europa League.



Entre tanto, el Mancheser City, propiedad del City Football Group, se ha 1.077 millones de euros en fichajes, repartidos entre las últimas seis campañas, algo así como 180 millones de euros por temporada, con auténticos batacazos del mercado como el costoso fichaje, de 117 millones de euros, del atacante Jack Grealish. Solo en esta temporada quedó fuera de la FA Cup (lo eliminó Liverpool), de la Carabao Cup (lo eliminó West Ham y se la ganó Liverpool) y de la Champions League (lo eliminó Real Madrid), que era el objetivo fundamental. Sí, queda la Premier, que no es poco. Y tiene razón cuando dice que "está en nuestras manos" porque, con 83 puntos, tiene ventaja de 4. Ganar lo suyo, sin mirar a nadie más, le bastará.



¿Pero en realidad cabe una comparación de un grupo económico sin límite como el dueño de City, con un equipo intermedio de Italia? Es evidente que no hay manera de equipar las plantillas ni la infraestructura de una institución y otra. Salvo la pasión de sus seguidores, es un David contra un Golliat. El dolor de las peores derrotas, en definitiva, lo justifica todo.