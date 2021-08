Por si se va o se queda James: movidas de Everton en cierre de mercado

No es que estén sentados esperando a ver qué decide James Rodríguez para su futuro, pero sí que se trata de un jugador que cambia radicalmente la política de un equipo, a un día del cierre del mercado de fichajes.

En Goodison Park esperan a que haya una decisión pues ese dinero que dejaría en caja (10 millones de euros) y el trascendental ahorro en masa salarial les abre espacio a posibles fichajes de último momento.



El primero, Salomón Rondón, a quien le ofrecerían un contrato de dos años para ponerle competencia a Dominic Calvert-Lewin. Explican que en las negociaciones se han complicado por un problema financiero con el club de Rondon en China, el Dalian Professional, pero esperan superarlo antes de la medianoche del 31 de agosto.



El tema son los otros dos posibles refuerzos que, a esta hora, están muy enredadas: las charlas con el Arsenal para el préstamo de Ainsley Maitland-Niles por una temporada no progresan, pero al jugador de 24 años le queda un día más. El otro negocio del que casi se despidieron fue del colombiano Luis Díaz, cuyo alto valor (más la imposibilidad de incluir a James) frenó la ilusión de Benítez.



Finalmente, Moise Kean está en camino de concretar el regreso a Juventus en un acuerdo de préstamo pero con una cláusula de compra obligatoria, con lo cual la promesa de 21 años ya no volverá.



La buena noticia para James es que, al final, no llegaría nadie más a su posición. La mala, que los que ya llegaron lo tienen relegado... aunque no hacía falta un refuerzo para estar fuera de los planes de Benítez. Si se queda, ¿qué le espera? A este paso, en un día lo sabrá...