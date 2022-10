‘Pony de un truco’, referente del Man United criticó a valiosa figura

Manchester United pasó del susto a respirar con la tranquilidad, aunque se relajó más de la cuenta en su visita a Nicosia en la Uefa Europa League. Los ‘Red Devils’ debían pasar la página tras lo que fue la estrepitosa caída contra su acérrimo rival de la ciudad, el Manchester City. Cristiano Ronaldo no sumó ningún minuto en dicho enfrentamiento, y Erik ten Hag manifestó que la ausencia del portugués era por respetar su trayectoria al no ponerlo en un juego ya resuelto.

Sin embargo, sorprende aún más que en la Premier League no sea titular y en la Uefa Europa League, el consuelo de Cristiano Ronaldo a nivel de Europa sí sea inicialista. Es curioso, y su inclusión ha provocado muchas críticas, en especial de exjugadores del plantel como Paul Scholes que sigue pendiente del club donde se convirtió leyenda.



Cristiano Ronaldo disputó los 90 minutos contra el Omonia de Nicosia en condición de visitante. El Manchester United ganó 2-3 complicándose al final del encuentro, y el portugués no pudo marcar en una acción clara de frente al arco que pegó en el vertical. Scholes mantuvo, “estará un poco frustrado porque debería haber marcado”, y criticó a Erik ten Hag por decir que no lo metía respetándolo, “eso son tonterías. No creo que conozca la mentalidad de un gran jugador, si eso es lo que está diciendo, Cristiano hubiera querido comenzar el juego, pero viéndole en el banquillo, parecía enojado.



Cuando tienes un jugador de la mejor calidad, no solo de la mejor calidad, sino que es uno de los mejores que jamás haya existido, piensas que puedes entrar al campo y tener algo que decir en el juego. Iban 4-0 en ese momento, ¿y qué? Él quiere estar en la cancha sentado allí, míralo, no está feliz”.



Finalmente, sobre Cristiano Ronaldo dijo, “no darle entrada debido a su carrera es una absoluta tontería en mi opinión, ese hombre y cualquier otra persona quiere ir a esa cancha porque saben que han tenido problemas, lo han pasado mal y quieren hacer algo al respecto”.



No solo habló de Cristiano Ronaldo, sino que también tocó el tema de Antony. El brasileño ha anotado dos goles con el Manchester United, y no ha dado lo que se deseaba y lo que costó. Apenas es prematuro para hablar, claro está, pero ya se ganó críticas de Paul Scholes, “un pony de un solo truco”, mencionando que, “siempre está cortando hacia adentro y pasando de regreso al lateral o disparando. Estás pensando que necesita desarrollarse un poco. Todavía es pronto para él, lo sabemos”.