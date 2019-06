Paul Pogba se defiende: 'Los hinchas esperan más de mí por mi valor'

Paul Pogba no atraviesa un buen presente con la Selección de Francia como tampoco lo hizo con Manchester United durante la última temporada. El futbolista francés es uno de los apuntados por los hinchas, teniendo en cuenta su irregular rendimiento y el desempeño del equipo en las diferentes competencias, por eso, aprovechando una entrevista con ‘The Times’, Pogba se defendió.



“Siempre he jugado así y, gracias a Dios, gané el Mundial así. Lo que hago, mi corte de pelo, mi forma de actuar, son formas de hablar hacia los demás. Sin embargo, cada vez que pierdo, tengo problemas. Me tocó asumir otra postura y ser otro jugador por lo que se pagó en mi transferencia. Fue la transferencia más alta de la historia y eso hace que me juzguen de manera distinta”, aseguró el francés en su nota.



Con base en ello, asegura que lo juzgan por el lado malo: “Siempre se espera más de mí por el valor que se pagó. Un buen partido, termina en un juego normal, un gran partido, es un buen partido y así. Sabía que tenía mucha presión, pero no imaginé que todo fuera tan malo. La gente piensa que yo me quedé con el dinero que se pagó por mí y no es así”.



Entonces concluye: “No entiendo muy bien por qué me critican así, pero me gustaría saberlo para poder responder de manera más clara. Las personas notan más a los atacantes porque ellos son los que anotan, eso es lo que tiene mayor impacto”.



Pogba marcó 13 goles en la temporada de Premier League y 16 en toda la temporada, fijando un récord personal en su carrera, sin embargo, esto no parece alcanzarle para convencer al público de Old Trafford.