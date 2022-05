Paul Pogba no quiere ser otro Carlos Tevéz: rotundo rechazo a un club

Rivalidades enormes ha habido en la historia del fútbol, y más en una liga como la Premier League en donde la pasión por el balompié es gigante. Paul Pogba ve de lejos su continuidad en el Manchester United, ya que no renovará con los ‘Red Devils’. Tiene varios equipos que lo están buscando, entre ellos, se habla de un posible regreso a la Juventus.

Asimismo, otro club de Inglaterra ha deseado contar con Paul Pogba, pero el francés no quiere recalar en este equipo que ha mostrado interés. De acuerdo con información del Daily Mail, Pogba ha rechazado rotundamente al Manchester City por el miedo a sentir el rechazo de la ciudad de Mánchester por su trayectoria con el United. Un nuevo capítulo como el Carlos Tévez cuando vistió las dos camisetas.

Tal vez en el pensamiento de Paul Pogba, no sonaba mal llegar al Manchester City a nivel deportivo, pues con la salida inminente de Fernandinho, el francés podía tener una participación constante más de lo que ha tenido en este último tramo con el Manchester United.

El fichaje era simple, pues el City iba a esperar hasta verano cuando el jugador culmine su contrato con el Manchester United y recale de manera gratis al club enemigo de la ciudad. Sin embargo, el mismo jugador mantiene que su vida en la ciudad sería ‘insoportable’ por la obvia enemistad de los dos equipos.

Paul Pogba compartió su primera experiencia con Carlos Tévez. Cuando el ‘Apache’ recaló en el City, se ganó el repudio de los ‘Red Devils’, y el galo no quiere ser el foco de críticas tras tantos años prestando sus servicios en el United. Así las cosas, el futuro de Pogba no solo estará lejos del Old Trafford, sino también afuera de la ciudad de Mánchester por su decisión de no enfrentarse a algo tan habitual como las críticas, y algo común en Inglaterra. Otro ejemplo fue el de Robin Van Persie cuando pasó del Arsenal al Manchester United.