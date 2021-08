¿Otro rebelde con causa? Razón de desaire de Pogba a Manchester United

No es un tipo corriente y era de esperarse que, en algún punto, tomara el toro por los cuernos e hiciera lo que está haciendo ahora: dejar a su club con las manos vacías mientras espera a que su contrato finalice y salir gratis. Es su derecho y ahora es cuanto lo ejercerá.

Paul Pogba le ha dejado claro al Manchester United que no firmará una extensión de contrato y le ha pasado el problema, pues solo le queda un año de contrato y es difícil retenerlo.



Y eso que le han hecho toda clase de ofertas. La última, un acuerdo por un mínimo de cuatro años con un aumento significativo en su contrato de 15 millones de euros año. Son intentos desesperados, antes de la fecha límite del 31 de agosto, para no perder una inversión de 100 millones de euros que hizo el club en 2016.



¿Por qué negarse ante semejante tentación? Porque Pogba estaría jugando su propio partido. Se dice en su Francia natal que haría lo mismo que Messi y Ramos, que es llegar a PSG en el próximo mercado como agente libre.



El mediocampista ya sabe lo que es dejar a los rojos con las manos vacías, pues en 2012 se unió a Juventus cuando venció su contrato, así que no tendría ninguna deuda moral.



La gran jugada la está haciendo el PSG, pescando jugadores muy costosos, que mueven una masa de recursos importante en términos de mercadeo, y les ahorra grandes inversiones. Si Mbappé se va gratis, usando esta misma fórmula, será una dosis de su propia medicina. Pero con lo que producen los que llegan, el golpe se suaviza.