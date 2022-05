Patrice Evra cargó contra el City del Pep: ‘se basan solo de dinero’

El Real Madrid se convirtió en el segundo finalista después de volver a tener una noche mágica en el Santiago Bernabéu. Primero pasó el PSG con un 3-1 a favor de los madridistas en la vuelta de los octavos de final, segundo, Chelsea los venció, pero no le alcanzó el marcador, y ahora, el Manchester City vio cómo se le iba el partido de las manos en cuestión de minutos.

Sin duda alguna, ese partido fue analizado por todo el mundo del fútbol, pues fue una hazaña más que increíble con ese 4-3 en el Etihad y lo que tenía que hacer el Real Madrid para quedarse con el boleto a la final. Rodrygo entró y cambió el juego en dos minutos.

Patrice Evra, ex jugador del Manchester United, una fuente más que fidedigna para hablar del Manchester City cargó en contra del club celeste y contra el estratega ibérico, Pep Guardiola. El francés dijo, ‘el City se ha equivocado, es la verdad. Están traumatizados. Me recuerdan al PSG: son clubes que se basan en el dinero. El Real Madrid también tiene dinero, pero tiene una historia detrás. Solo tienen dinero y los jugadores van a jugar allí solo por eso. Luego ganan trofeos, por supuesto, pero un jugador elige ir al Manchester City solo porque te ofrece más’.

Además, se fue en contra de Pep Guardiola sentenciando que, ‘el City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no quieren. No tienen a nadie en el campo que les ayude. Elige a sus equipos así, no puede entrenar a gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye a su equipo para controlar a todos. Cuando las cosas van mal, él siempre decide’.