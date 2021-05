Pasó el susto en Chelsea: todo 'tranqui' con Kanté para Champions

La alegría del triunfo de Chelsea contra Leicester en Premier League (2-0) se vio empañada por la alarma de lesión de N'golo Kanté, nada menos que la gran figura del equipo londinense en su espectacular remate de temporada.



El francés pidió el cambio en Stamford Bridge y de inmediato cundió el pánico por la proximidad de la final de la Champions League, el próximo 29 de mayo, en Portugal.



Sin embargo, en rueda de prensa, el técnico Thomas Tuchel dio un mensaje de tranquilidad: "mañana comprobaremos su estado, pero tengo buena espina con N'Golo. Dijo que sintió algo y no quería arriesgarse a una lesión muscular. Espero que esté disponible el domingo".



El alemán explicó que la sustitución fue más por precaución: "N'Golo no está lesionado. Me dijo que prefirió que le sustituyera antes de que se lesionara. Sintió algo en los isquios y estaba preocupado de lesionarse si seguía jugando", dijo.



Chelsea es tercero en la Premier League, tiene seguro el puesto de clasificación a la próxima Champions y, después de perder la final de la FA Cup (contra Leicester), se ilusiona con el trofeo continental para firmar su gran momento.