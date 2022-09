Paris Saint-Germain blinda a un pretendido por Chelsea: dura decisión

Después de la salida de Thomas Tuchel del banquillo del Chelsea, el semblante de los ‘Blues’ empezaron a mejorar un poco con los ambiciosos fichajes y planes de Todd Boehly. El nuevo dueño de los londinenses llegó acelerado por empezar a firmar jugadores y un cuerpo técnico novedoso pagando la cláusula de Graham Potter en el Brighton & Hove Albion, una cifra que llegó a los 24 millones de euros.

Aunque todavía la era de Graham Potter no habla de intereses en jugadores, Todd Boehly se ha enamorado de un director deportivo muy atrayente como lo es Luis Campos. El ex del Mónaco se encargó de hacer unas transferencias más que interesantes en el conjunto monegasco, y recaló en el Paris Saint-Germain, y a su vez, trabaja paralelamente con el Celta de Vigo como consejero en fichajes.



Luis Campos se ha convertido también en el experto para ganarse al Paris Saint-Germain. Fue el encargado de firmar a Christophe Galtier, pues tenía una gran relación con el estratega cuando estuvo en el Lille, y, además, fue un ‘padre’ para Kylian Mbappé, aconsejándole que se quedara en París. Sin duda alguna, no quieren desprenderse de quien más que un director deportivo, parece ser una insignia por el impacto que ha tenido.



Sin embargo, el Chelsea de Graham Potter y Todd Boehly siguen muy de cerca a Luis Campos, y quieren contar con él. Ya han puesto en marcha contactos para acercarlo, pero la situación es compleja.



Al Paris Saint-Germain parece no importarle que Luis Campos trabaje también con el Celta de Vigo, pues no lo consideran como una amenaza al proyecto deportivo de los parisinos. Tal vez porque los vigueses no tienen el mismo capital económico de un Chelsea que lo acecha. Y claro, el anhelo de los parisinos es quedarse con la Champions, y para ello, deben reducir la competencia.



Luis Campos se ha convertido en uno de los directores deportivos más prestigiosos por los movimientos realizados con el Paris Saint-Germain. Así las cosas, no planean ceder al portugués, y se atan a una cláusula que firmaron con Campos con el objetivo de que no pudiera trabajar al mismo tiempo con un club grande de Europa como lo es el Chelsea, en este caso.



De acuerdo con el medio francés, Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi mantuvo una entrevista con el portal, en donde reconoció que Luis Campos tiene libertad en trabajar con otros clubes, pero, afortunadamente, se trata del Celta de Vigo que no tiene el mismo poderío económico de otros clubes que puedan truncar ese plan de conseguir la Champions League.