'No me escucharon': Man. United pudo tener a Haaland en 2018

En una charla con aficionados de Manchester United, el extécnico de los Red Devils, Ole Gunnar Solksjaer confesó que previo a convertirse entrenador del equipo en 2018 les alertó sobre la necesidad de fichar a Erling Haaland.



En ese momento, Solksjaer dirigía a Malmo y allí recalcó que el delantero, actualmente en Manchester City, ya estaba haciendo un grandísimo trabajo pese a su joven edad, pero que en el United nadie tomó su recomendación.



De hecho, señaló que Haaland pudo valerle al United unos 4.5 millones de euros, pero que en el club se hizo oídos sordos sobre el atacante noruego.

“Tenía a este delantero talentoso que nosotros (el United) deberíamos haber tenido. Los llamé seis meses antes de que me ofrecieran el trabajo en el United y lo ofrecí por cuatro millones de libras ¡Cuatro millones!. Deberíamos tenerle ahora, pero no me escucharon. ¿Dónde está ahora? Ni me lo preguntes”, mencionó Solksjaer.



Cabe señalar que Haaland estuvo en la órbita de Manchester United cuando militaba en Salzburgo. No obstante, el delantero no eligió a los Red Devils y se fue a Borussia Dortmund donde llamó la atención del City.



Con esto mencionado y dado el presente de Haaland, sin duda el club ha cometido su mayor error en la historia ya que podrían haber tenido a una de las mayores perlas de la actualidad.