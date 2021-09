Oficial habló del golpe: 'Vi a Ronaldo encima de mí y dije, ¿me morí?

En un instante estaba haciendo su trabajo, vigilando las tribunas, y en el siguiente estaba tirada en el suelo, con Cristiano Ronaldo casi sobre ella. ¡Cómo no iba a pensar que había muerto!

La comisaria Marisa Nobile, la mujer a la que el portugués golpeó accidentalmente cuando falló un tiro libre, en el calentamiento del duelo entre Young Boys y Manchester United, hizo una divertida confesión tras el incidente.



La inocente mujer yacía boca abajo en el suelo mientras los médicos corrían en su ayuda y el propio Ronaldo se acercó para asegurarse de que estaba bien.



En declaraciones a Blick TV, así describió el momento: "Cuando la pelota me golpeó en la cabeza, fue un golpe completo. Perdí el sentido y caí al suelo. Después vi a Ronaldo encima de mí y dije: 'Dios mío, no, ¿me morí?"'.



La mujer relató que escuchó voces lejanas: "Ronaldo dijo: 'No, no. ¡Disculpe! ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?' Tenía un gran dolor. Dios mío. ¡Estaba más o menos perdida! Pero luego vi a Ronaldo y el dolor de cabeza se había ido", reveló.



Además de disculparse en ese momento, Ronnie también le dio a Nobile su camisa después de la derrota por 2-1 que la animó.



Sin embargo, en otra entrevista con Globo Esporte, contó que, hasta el incidente, no tenía muy buen recuerdo del goleador: "Cuando jugó aquí en el Real Madrid, terminé maldiciéndolo. No sabía quién era", dijo. Ahora es su principal seguidora: "Me tomaba la mano, me acariciaba la cara y me preguntaba: '¿Estás bien, estás bien? ¡Ahora soy su fan número uno!"