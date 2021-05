Antes que James está Everton: razones ocultas de sorpresiva ausencia

Carlo Ancelotti dijo con claridad: "James está fuera porque estaba un poco fatigado. No jugó, estuvo fuera, luego jugó contra Sheffield, preferimos no correr riesgos".



Así quiso aclarar la gran sorpresa de no tener a James Rodríguez ni siquiera convocado para un duelo definitivo contra Wolverhampton, que necesitaba ganar para llevar hasta la última fecha la ilusión de la clasificación a un torneo europeo. Acabó ganando 1-0 en Goodison Park, lo que ya era toda una hazaña, si se tiene en cuenta que no lo había desde el pasado Primero de marzo. Pero la duda se disparó de inmediato: ¿y si no ganaba, cómo iba a explicar después que reservó al que llama su hombre más talentoso por nada? ¿Para qué habría servido cuidarlo?



El DT lo tenía claro: "esta no era una noche para mentes cansadas o piernas pesadas. No era una noche para sentir dolor o el desgaste de la temporada. Goodison Park (con público) no lo permitiría. Tampoco Carlo Ancelotti. El entrenador del Everton supo que no era el escenario para un fatigado James Rodríguez. Por mucho que los 6.500 aficionados habrían querido verlo en persona por primera vez, Ancelotti le ahorró un partido que estaba convencido que no iba a ser bueno para él", explicó el periodista Phil Kirkbride, en el Liverpool Echo.



El experto señaló que era preferible tenerlo descansado en su casa, en Formby, para disfrutarlo el domingo, sobre la base de los tres puntos este miércoles y entendiendo que será contra Manchester City, un equipo exigente en lo físico pero menos rocoso y que da más espacio para el juego, cuando será definitivo el aporte del zurdo. En teoría parece una apuesta inteligente, pero que no resuelve la duda de para qué guardar al hombre distinto sin tener garantía de haber llegado con vida a la última fecha.



El Liverpool Echo responde a eso con más preguntas: "Rodríguez ha estado mucho más dispuesto a meterse en tareas defensivas de lo que sugieren las opiniones, pero Ancelotti ha dejado claro que no lo llevó para eso. Y aunque era fácil ver dónde se echaba de menos su calidad, especialmente en la primera mitad, cuando Everton protegía la ventaja del cabezazo de Richarlison era difícil ver dónde habría encajado (James): ¿a quién habría reemplazado su actuación tan aplastante? ¿Habría sido la misma actuación de Everton con Rodríguez en el lado derecho en lugar de Coleman? ¿La energía y la intensidad habrían sido las mismas si Ben Godfrey no lo respaldaba? Perdimos la cuenta de cuántas veces se tacleó Traore, cuántos cabezazos ganaron Yerry Mina y Michael Keane o cuántos balones robó Allan", dijo el medio, aludiendo a lo trabado del triunfo y lo poco que convenía el encuentro al colombiano.



No significa tampoco que no tengan la preocupación de todos por las ausencias del zurdo, pero aún en ese panorama parecen optimistas: "Si Everton va a evolucionar hacia un equipo más ofensivo la próxima temporada, como quiere Ancelotti, entonces debe encontrar la manera de librar a Rodríguez de los problemas que le han hecho perderse 12 partidos de la Premier League... El objetivo de Ancelotti es disminuir la dependencia del Everton de actuaciones como esta para obtener victorias (ocho victorias 1-0 esta temporada) y la condición física de Rodríguez es clave para eso, así como la incorporación de jugadores este verano".



Para el Echo la clave es confiar en el Míster, el hombre que mejor conoce y más rendimiento saca del creativo colombiano: "Ancelotti conoce a Rodríguez mejor que nadie en el club, sabe cuándo presionarlo y cuándo no. Estuvo de acuerdo en que este no era el escenario adecuado para él y que sería mejor el descanso para asegurarse de que estaba en forma para Man City. Solo Ancelotti lograría el equilibrio adecuado cuando se trata de Rodríguez", dijo.