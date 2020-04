‘Sigue intentándolo y verás qué pasa’: secreto de la metodología Klopp

El renacimiento futbolístico del Liverpool, en los últimos años, tiene nombre y apellido: Jürgen Klopp. El alemán agarró un equipo que no lograba brillar con en antaño y lo convirtió en una máquina competitiva.

Bajo su mandato, el conjunto de Anfield recuperó su estatus europeo y local. Compitió de inicio a fin con el Manchester City en la temporada 2018/19 en Premier League, fue campeón de Champions ese mismo año y en la actualidad lideró con excesiva tranquilidad el campeonato inglés.

En una charla con la página oficial del club, Peter Krawietz, asistente de Klopp, reveló los motivos por los que el entrenador logra atrapar a sus dirigidos con un mensaje de juego claro y convincente.



Krawietz reveló que junto a dos analistas de juego, Harrison Kingston y Mark Leyland, se encargan de grabar aspectos buenos y malos de los partidos que disputa el Liverpool. Son pequeños clips (tres o cuatro) que, a cinco minutos de finalizar la primera parte, seleccionan para que Klopp haga su charla del entretiempo con ejemplos claros.



Puntualizó además en que este es un trabajo complementario, puesto que dichas charlas se preparan a lo largo de la semana a partir de análisis del rival y de ellos mismos en partidos anteriores. “El entrenador tiene cinco o seis minutos para hablar y los clips apoyan esas recomendaciones”, señaló.



Así mismo, existe la posibilidad de que en algunos partidos no haya mucho por corregir o, al contrario, no hayan ideas claras para mejorar. Motivo por lo que en el primer caso “la idea es reiterar la estrategia del partido”, mientras que en el segundo “intentamos dar a los jugadores una imagen de los espacios en los que podemos jugar”.



Un ejemplo de lo anterior, dice Krawietz, ocurrió frente al Southampton en Premier. “Ganamos 4-0 pero en la primera parte tuvimos problemas, crearon ocasiones y no jugamos bien”, señaló. Pero en el descanso, la clave estuvo en el discurso de Klopp puesto que “el mensaje fue: ‘sigue intentándolo y verás lo que ocurre’ y terminó sirviendo”.