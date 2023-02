Liverpool recuperó confianza con gran victoria: superó a Newcastle

No fue la mejor manera para homenajear al lamentablemente fallecido Christian Atsu por parte del Newcastle United en el St. Mary Park cuando, después del minuto de silencio, esperaban quedarse con una victoria para seguir escalando casillas en la difícil Premier League, mientras que el Liverpool necesitaba sí o sí quedarse con los tres puntos para no perder pisada y acercarse a la parte alta.



Los 'Reds' esperan a Luis Díaz que ya está caminando y evoluciona mucho con la ilusión de estar muy pronto y con un Darwin Núñez y un Cody Gakpo que suma su segundo gol con el Liverpool sentenciaron a un pobre Newcastle que se quedó con diez jugadores desde temprano. Nick Pope, arquero de las 'Urracas' vio la tarjeta roja por cortar una acción con las manos muy distante a su propia área.

Noche para olvidar del Newcastle United en una historia que empezó con el conjunto local atacando con Miguel Almirón con disparos que Alisson tapó con mucha seguridad y con Allan Saint-Maximin apenas desviado desde muy temprano. Sin embargo, con el pasar de los minutos, el Liverpool respondió con certeza después de una gran jugada por la derecha que culminó Trent Alexander-Arnold con una asistencia perfecta y medida para Darwin Núñez que controló con la rodilla y definió contra Nick Pope. El VAR revisó la acción por una posible mano que no fue.



No pasó mucho tiempo cuando Mohammed Salah metió un pase de primera para la llegada de Cody Gakpo que controló y definió cruzado contra Nick Pope para aumentar la diferencia. La historia se complicó a los 22 minutos con una mano de Pope muy distante de su área que terminó con expulsión. En su lugar, ingresó Martin Dubravka y el sacrificado fue Elliot Anderson.



Allan Saint-Maximin intentó echarse el equipo al hombro, pero Alisson detuvo el remate poco después de sufrir la expulsión de Nick Pope. Luego fue Joelinton quien propuso y el arquero brasileño tuvo que volver a atajar para seguir conservando la ventaja de dos goles. Newcastle United siguió atacando con Dan Burns que disparó y el travesaño evitó el descuento de las 'Urracas'.



En el segundo tiempo, el Newcastle seguía atacando con Alexander Isak que se encontró con la mala fortuna de sacar un disparo desviado. Darwin Núñez cambió la tónica con la respuesta y Martin Dubravka salvó el remate. Diogo Jota y Roberto Firmino ingresaron al terreno de juego y con ellos, la idea fue más directa pues con un hombre más no se notaba con el equipo local atacando con Miguel Almirón e Isak.



Harvey Elliott tuvo en sus manos el tercero pero Martin Dubravka salvó. Sobre los últimos minutos, la zaga del Newcastle despejó bajo palos un gol cantado de Diogo Jota que eludió a Dubravka y no pudo anotar ni definir en comodidad. El portugués peinó una pelota a la que Roberto Firmino no pudo cerrarla al frente del arco. Así finalizó el encuentro con una victoria cómoda para los 'Reds' que están a solo seis puntos del cuarto.