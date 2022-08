Newcastle quiere pescar en Londres: buscan descartes de un gigante

En este inicio de la Premier League, el Newcastle United busca armarse todavía de la mejor manera con el objetivo de mejorar sus resultados conseguidos en estas primeras dos jornadas. Debutaron con victoria ante el Nottingham Forest, y empataron contra el Brighton & Hove Albion sin goles. No es mal inicio, pero sin duda alguna, quieren sacar los mejores marcadores en las próximas fechas.

Durante la pretemporada y previo a que finalizara la anterior edición de la Premier League, se hablaba mucho sobre la posibilidad del Newcastle United con todo su poderío económico poder fichar a los mejores jugadores del mundo con el objetivo de mejorar sus resultados y correrle a ese descenso que los persiguió en el 2021/22. Sin embargo, el mercado veraniego fue un poco discreto haciéndose con Nick Pope, de grandes actuaciones en el Burnley, y los defensores, Sven Botman y Matt Targett.



Es por esta razón por la cual quieren reforzarse antes del primero de septiembre y buscan cuatro jugadores del Chelsea que no parecen estar en los planes de Thomas Tuchel. Newcastle United se ha interesado por Christian Pulisic, pero este sí entra perfectamente en los planes del alemán. Quienes ven de lejos su estadía en la ciudad londinense son Callum Hudson-Odoi, Conor Gallagher, que ya había estado afuera de los ‘Blues’ cedido al Crystal Palace, mismo caso de Armando Broja que pasó por el Southampton.



Los tres jugadores son jóvenes y saben que no tendrán muchos minutos en el Chelsea durante esta temporada, una razón mayor para poder salir de Londres y buscar nuevos aires. Quedará en expectativa si los londinenses quieren prestarlos nuevamente o si la decisión es venderlos. Ahí aparece el Newcastle United que se interesa en estos tres jugadores y Christian Pulisic, pero este último parece que no se moverá de los ‘Blues’.