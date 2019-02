Técnico del Cardiff City asiste al funeral de Emiliano Sala

Neil Warnock, como mánager del club galés, fue el encargado de adelantar el fichaje de Emiliano Sala el pasado mes de enero y esperaba al delantero para unirlo al equipo cuando el avión en el que viajaba se estrelló en el Canal de la Mancha. “Mucha gente me dice: pero él no fue tu jugador, no lo tuviste bajo tus órdenes y yo les digo: Él fue mi jugador y así lo siento. Él me dijo: voy a hacer muchos goles para el equipo en la Liga Premier”, dijo Warnock.

El presidente ejecutivo de Cardiff, Ken Choo, también asistió al funeral. “Estamos aquí para darle apoyo a su familia, que la necesitan. Nosotros quisimos contar con Emiliano, era un chico muy alegre, muy especial”, dijo Choo.