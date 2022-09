¡Atención Europa! Referente del Chelsea no quiere aceptar renovación

El panorama del Chelsea no es para nada alentador en esta temporada. Aunque pueden enmendar su actuación, pues van sextos en la Premier League después de seis fechas, el tema gerencial y de las directivas no ha sido el mejor, además del flojo comienzo que también pueden revertir en la Champions. Un tropiezo que no tenían presupuestado al caer por la mínima diferencia ante el Dinamo de Zagreb en Croacia.

Sin embargo, miran con una lupa la salida de Thomas Tuchel, que también fue sorpresiva, no solo para el estratega alemán, sino para los seguidores del Chelsea. Pues los resultados de Tuchel no fueron malos, solo perdieron 16 partidos bajo las órdenes del ex Paris Saint-Germain, ganaron 60 y empataron 24 para un total de 100 encuentros dirigidos.



En el lugar de Thomas Tuchel, pagaron una cláusula que manejaba el Brighton & Hove Albion con el entrenador, Graham Potter equivalente a unos 24 millones de euros. Todd Boehly también ha intentado acercarse a un especialista en fichajes como lo es el actual director deportivo del Paris Saint-Germain, Luis Campos. Los ‘Blues’ ficharon a Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Denis Zakaria en condición de cedido, Gabriel Slonina y Pierre-Emerick Aubameyang. Pero el problema no pasa por sus altas.



Todd Boehly mira de reojo la situación actual de uno de sus pilares más importantes como lo es el francés, N’Golo Kanté. Al galo ex Leicester City le queda un año más de contrato, y al parecer no tiene ningún interés en renovarlo, o por lo menos, eso es lo que ha demostrado después de los intentos del Chelsea en sellar una prolongación de su estado contractual.



La verdad es que estas intenciones empezaron con Román Abramóvich y Todd Boehly quiere continuarlas. Tal vez por el cambio de presidente, o por los problemas de los directivos, N’Golo Kanté no quiso aceptar los tres años de contrato que ofreció el dueño ruso. Ahora con el estadounidense, le ofrecen una renovación de dos años con opción de un tercero.



De acuerdo con The Athletic, en el caso de quedar libre, a N’Golo Kanté no le harán falta las ofertas de clubes. Las ligas europeas estarán atentas a la situación del internacional francés. Uno de ellos, Real Madrid que ya había intentado atarlo en pasados años.