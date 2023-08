Caicedo dio los motivos por los que eligió Chelsea en vez de Liverpool

Moisés Caicedo ya es el fichaje más caro de la historia de la Premier League. El ecuatoriano fue confirmado en las últimas horas como nuevo jugador de Chelsea por la exorbitante suma de 133 millones de euros.



El fichaje del jugador casi no se da por parte de los Blues ya que Brighton rechazó hasta cuatro ofertas del equipo londinense y a la pelea se unió Liverpool que mandó una oferta irresistible para el Brighton que aceptó de inmediato.



Caicedo apuntaba a Anfield, pero el ecuatoriano se negó a fichar por los Reds ya que ya había dado a su palabra a Chelsea en mayo de que ficharía por los Blues y no por otro club.

Ante esto, el volante no asistió al reconocimiento médico con Liverpool y en cambio esperó que Chelsea igualara la oferta de los Reds para irse a jugar en Stamford Bridge.



Al final, Caicedo pudo fichar por Chelsea y tras estampar su firma dio las razones por las que fichó por el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino.



El ecuatoriano dijo que de niño veía a Chelsea y que sus grandes ídolos jugaron allí: “Apoyaba a Chelsea cuando era niño, porque veía a muchos jugadores en el mediocampo, como Claude Makelele o N’Golo Kante. Eran mi inspiración y para apoyar a Chelsea también”.



Además, dijo que Pochettino al hablar español le iba ayudar más a su adaptación al club: Estoy feliz por eso, habla español también, es bueno para mí porque puedo entender más. Me gusta jugar más como mediocampista central, ayudar al equipo haciendo algunas barridas. Me gusta hacer muchas barridas”.