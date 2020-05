La fuerte acusación que involucra al futuro dueño del Newcastle

Luego de que meses atrás se conociera la noticia en la que se informó que el millonario príncipe árabe Mohammed bin Salman está dispuesto a comprar el Newcastle United, Hatice Cengiz, prometida del periodista asesinado Jamal Khashoggi, hizo un llamado a los aficionados del club inglés para que se opongan a que el príncipe saudí compre el club en las próximas semanas, acusando a Salaman de asesinatos y torturas.

"Durante los últimos años, el príncipe de la corona Mohammed bin Salman ha gastado una fortuna para posicionarse ante el mundo como un moderno. Ha invertido cientos de millones en construir una máquina de relaciones públicas para vender su imagen al mundo. Pero las detenciones, torturas y asesinatos han sido el telón de fondo", declaró Cengiz en un artículo publicado por ‘The Guardian'.

"Tristemente, el secretario cultural de Reino Unido, Oliver Dowden, ha dicho que el Gobierno no se va a interponer. Su inacción en los últimos años le han dado la creencia de que puede hacer lo que quiera sin arriesgar que haya repercusiones. Aquí, la Premier League tiene una oportunidad de dejar claro que los criminales y los tiranos no son bienvenidos en la competición más respetada del mundo. Si no aprovecha esta oportunidad, su propia reputación se manchará para siempre. Tengan la seguridad de que los que están a punto de comprar el Newcastle tienen sangre en sus manos", añadió.

Para finalizar, Ceginz insistió que el príncipe Mohammed bin Salman es parte del régimen saudí que ha causado muchos asesinatos, asegurado que su pareja fue asesinada por los mimos: "Mi marido, el periodista Jamal Khashoggi, se convirtió en una víctima del régimen en octubre de 2018. Fue asesinado por agentes del gobierno saudí en su consulado en Estambul mientras esperaba fuera. El Gobierno intentó encubrir el asesinato y fracasó. Tanto la CIA como la ONU, expertos sobre ejecuciones extrajudiciales, han concluido que el príncipe heredero ordenó el asesinato de Jamal".