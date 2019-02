Salah sigue con su mala racha frente a Manchester United

Desde que volvió a la Premier League, en 2017, Mohamed Salah se ha enfrentado a Manchester United en cuatro partidos oficiales, todos por Premier League y todos con una situación particular para el jugador egipcio, quien pese a ser el goleador de su equipo, no ha podido marcarle goles al equipo de Old Trafford y, ni siquiera, ha podido asistir a sus compañeros para que conviertan.

La racha, que siguió ampliándose con el partido de este domingo (0-0), sería más grande si se tienen en cuenta los partidos amistosos, pues, en medio de la pretemporada, tanto los de Anfield como los diablos rojos se enfrentaron a mediados de 2018 y pese a la victoria de Liverpool, por 4-1, Salah no participó en ninguna de las anotaciones.



En el partido de la fecha 26, Salah jugó 79 minutos y el jugador egipcio, quien estuvo como titular no pudo romper la igualdad pese a tener algunas oportunidades, parece que la presión, así él lo niegue, está surtiendo efecto para el goleador de la Liga siga sin poder aportar nada ofensivo frente al equipo de Old Trafford.