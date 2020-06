¿Se cansaron de sus polémicas? Figura pierde un millonario patrocinio

Se acaban el éxito, la fama y el glamour y el dinero simplemente se va. Lo saben muchos deportistas que tocaron la gloria pero que, cuando todo empezó a ir cuesta abajo, se quedaron con las manos vacías.

Podría ser la historia que contará, a partir de este verano, el futbolista del Arsenal, Mesut Ozil. Su contrato con la marca Adidas se vence al final de la actual temporada y no será renovado... no habría por qué.



Ozil ha estado siempre en el rango de promesa, de futura apuesta, de revulsivo inesperado, pero la verdad es que no ha llegado a madurar esa imagen y se ha ido quedaron en deuda en los equipos a los que va. Pero eso, en los cálculos de las marcas deportivas, está en el rango de las posibilidades.



Lo que no resisten, según la información del diario Bild, es la polémica, el escándalo, la imagen de su atleta en discusiones ajenas a su trabajo. Y en eso Ozil se ha vuelto experto.



En 2018 resolvió renunciar a la selección de Alemania tras acusar a la federación de racismo. Y como colofón, decidió reunirse después con el cuestionado líder turco Erdogan, apoyando su reelacción.



Adidas, no sobra aclarar, es marca alemana, y ya con el primer escándalo habría tenido suficiente. Las fotos posteriores solo sumaron a la causa.



El jugador se vio involucrado en un intento de atraco que fue muy comentado por su actitud violenta, y en vez de recibir apoyos en medio de la actual emergencia sanitaria ha sido blanco de duras críticas, por no rebajar su salario un 12,5 por ciento, como todos sus compañeros del Arsenal, una medida para paliar la falta de ingresos del club.



Si algo no puede alegar en su defensa, para perder tanto dinero, es que hayan faltado antecedentes. Hizo sus propios méritos.