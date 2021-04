De Manchester vienen los coqueteos a Real Madrid: ¿se dejará tentar?

Real Madrid pasó con muchos menos problemas que otros grandes de Europa por la severa crisis económica derivada de la pandemia. Está listo para gastar y el mercado lo sabe.

Y es curiosamente desde Manchester, Inglaterra, desde donde han venido los más descarados coqueteos: Paul Pogba, de Manchester United, y Rahim Sterling, de Manchester City.



El caso del francés no es tan nuevo. Hace un par de ventas del mercado era una prioridad para Zidane, quien necesitaba -y todavía necesita- apuntalar su medio campo. Según informa Daily Star, ha usado el viejo refrán de mandarle un mensaje a Pedro para que oiga Juan: en el inicio de la negociación para la renovación en United, advirtió, a través de su agente Mino Raiola, que quiere 577.000 euros semanales, casi 28 millones por temporada solo en salario. Sería, si alguien lograra pagarlo, uno de los jugadores mejor pagados del planeta, apenas por detrás de Messi, Neymar y Cristiano.



¿Le interesa a Real Madrid? Con esos números, difícil. Por esos e abre paso el rumor el otro club de Manchester, el City de Guardiola, quien ha apostado por el joven Foden en perjuicio de uno de los estelares de Inglaterra: Rahem Sterling. El extremo estaría, según el diario The Sun, muy proclive a escuchar ofertas ahora que no tiene protagonismo.



El jugador, de 26 años, tiene dos años de contrato, con lo cual habría que negociar de club a club, lo que suma costos de transferencia al ya costoso jugador, uno de los cinco mejor pagados de la Premier League. Se dice que no saldría del casi seguro campeón de Premier por menos de 80 millones de euros.



Y sí, claramente los números no son tentadores para un Florentino Pérez que ha impuesto topes salariales y rebajas para la plantilla en medio de los problemas actuales del mercado. Eso por no mencionar que jugadores ya adultos perderían la pelea fácilmente con Mbappé y Haaland, que serían prioritarios para el directivo.