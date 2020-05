¿Icardi a la Premier League? El insólito canje que propondrían a PSG

El futuro de Mauro Icardi no solo depende de su esposa y agente, Wanda Nara. También podría pasar por las condiciones del mercado y por la premura del Inter de Milán de hacer una gran transferencia ahora, teniendo en cuenta que su contrato expira en agosto de 2021.

El aterrizaje, después del préstamo en PSG y la coronación como campeón en Francia, tras la suspensión de la Liga 1, podría ser nada menos que en la Premier League.



Eso asegura este viernes TuttoSport, que asegura que el Arsenal pensaría en el argentino si logra una transferencia de Aubameyang.



El reto no estaría mal: Icardi sabe que Antonio Conte no lo quiere de regreso en el Inter, donde fueron famosos los líos entre ambos, y necesita encontrar un equipo que le de competencia. Arsenal no tiene un atacante de su perfil y es un hecho que soportaría menos presión que si llegara a uno de los equipos de la parte alta de la tabla en la Premier. Pero justamente eso juega en contra: no es un equipo que pelee Champions ni títulos importantes.



Si se ponen difíciles él y Wanda, bien podrían alargar la situación y quedarse en su mansión cerca de Milán, facturando cerca de 200.000 euros por semana y esperando hasta el fin de la temporada, con lo cual dejarían al Inter sin un centavo en una posible transferencia. Pero no es lo que quieren, según se sabe, pues las conversaciones de Wanda con Juventus, el sueño dorado de su marido, serían por una transferencia definitiva. También allí tendría un lío: debe marcharse antes Gonzalo Higuaín.



Pero volviendo a Icardi en Inglaterra, el tema clave es Aubameyang. El gabonés, de 30 años, debía ingresar al Arsenal unos 50 millones de euros, antes de la pandemia. Ahora, con suerte, saldría por 30 millones. Y ese sí que es un negocio que le interesaría a Conte para el Inter de Milán, según Tuttosport, que asegura que un hipotético canje podría satisfacer a ambas partes.



El Inter busca otro delantero además de Lukaku y el gabonés parece tener las condiciones distintas que quieren los italianos. Había pensado en Timo Werner, pero el del Leipzig cuesta cerca de 60 millones y, aunque es joven y prometedor, no son tiempos de hacer esas inversiones. Lo haría, probablemente, Liverpool, según se dice. Con Aubameyang, Conte ganaría un goleador consolidado y se quitaría el lío de Icardi. Pero ojo, que negociar con él y su intrépida agente no es tan fácil...