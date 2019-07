El temor de Pochettino: los 'spurs' perderían a una gran figura

Los equipos ingleses no se han movido demasiado en el presente mercado de pases y aunque todavía haya varias contrataciones en carpeta o se estén estudiando algunas ofertas, las compras que realmente revolucionaron este periodo parecen estar enfocadas en ligas como la italiana y la española, a las que llegaron grandes figuras provenientes, incluso, de Inglaterra.



Partiendo de esto, los equipos tienen la preocupación de perder a varias de sus figuras, pues en algunos casos no se han evaluado variantes y a medida que se acerca la fecha de cierre del mercado conseguir un reemplazante se hace un poco más difícil teniendo en cuenta que el valor aumenta y uno de los que sufre con esta situación es Mauricio Pochettino.



El técnico argentino de Tottenham ya ha tenido algunos cruces con el presidente del club por la falta de refuerzos y aunque Daniel Levy es consciente del hecho, también sabe que la inversión en el nuevo estadio fue bastante alta por lo que le pidió al suramericano soportar una temporada más con el mismo plantel, el problema es que Real Madrid estaría considerando llevarse a una de sus grandes figuras y que los ‘spurs’ no tendrían cómo reemplazarlo.



Se trata del danés Christian Eriksen, cuyo contrato vence la próxima temporada y en caso de no firmar una extensión su traspaso se daría a costo 0, es decir, no dejaría ganancias para el club y él simplemente escogería la mejor oferta, algo que preocupa tanto a la institución como al entrenador, quien ve en él a una ficha clave en el equipo.



Eriksen fue uno de los jugadores que estuvo en carpeta de Real Madrid y que aceptó que le gustaría jugar allí, sin embargo, ante los deseos de Zidane por contar con Pogba todo quedó quieto y aunque el equipo merengue todavía ve como primera opción al francés, en caso de que esta negociación no sea favorable, la primera opción es el futbolista de Totenham.



Con base en ello, Pochettino sufre esperando qué deciden tanto el futbolista como el club y aunque por ahora no hay nada seguro, ya empezó a analizar posibles sucesores para tener en esta posición.