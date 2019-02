Mauricio Pochettino: ¿el elegido para dirigir a Manchester United?

Aunque la principal opción que tenían los directivos de Manchester United era la de extender el contrato de Ole Gunnar Solksjaer a largo plazo, teniendo en cuenta lo hecho por el noruego en el equipo y los buenos resultados que estaba logrando, parece que las intenciones de los dueños del equipo han cambiado un poco y ahora su deseo es contar con Mauricio Pochettino en el banco.

El argentino, que ha hecho grandes campañas con Tottenham Hotspur tiene una altísima cláusula de rescisión para dejar a los spurs, sin embargo, esto no sería problema para la familia Glazer, dueños del United y quienes estarían dispuestos a pagar hasta 39 millones de euros para lograr que el argentino llegue a Old Trafford.



Pero más allá de esto, el problema principal, como se ha visto, no es el dinero, son las intenciones del argentino, que ha demostrado total lealtad al equipo blanco y no se sabe qué haría en caso de que la oferta sea seria. Por ahora, todo depende de los resultados de Solksjaer, quien aunque sólo ha perdido un partido, este fue clave, ya que se trató del juego de ida de los octavos de final de Champions en el que Manchester United cayó frente a PSG por 0-2.