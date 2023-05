Pochettino va en serio ¿dio el 'OK' para la llegada de un delantero?

La confirmación de Mauricio Pochettino como entrenador del Chelsea se ha hecho esperar, sin embargo, el equipo londinense busca conformar un equipo competitivo de cara a la próxima temporada. La llegada de la nueva presidencia le dio una inyección de dinero importante, sin embargo, los resultados deportivos no estuvieron a la altura y por eso se esperan llegadas a Stamford Bridge.



En el último mercado de fichajes, llegaron jugadores como João Félix, Mykhaylo Mudryk y Enzo Fernández, generando una inversión millonaria. No obtante, Chelsea no levanta cabeza en la Premier, en la que es duodécimo, y fue eliminado por el Real Madrid en cuartos de final de Champions League. Por eso, la llegada del estratega argentino cambiará las cosas.

Según informó ESPN, Pochettino habría dado el visto bueno para la llegada de Dusan Vlahovic, delantero serbio que juega en la Juventus. El medio reveló que la oferta del cuadro azul de Londres rondaría los 80 millones de euros. Esta propuesta superaría la del Real Madrid, que también tiene en carpeta al goleador de 23 años.