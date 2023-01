Bielsa en Londres: entregó más razones para no firmar con Everton

La salida de Frank Lampard de la dirección técnica del Everton empezó a dejar consecuencias en el cuadro de Liverpool. Primero, no solo por el adiós del entrenador, sino porque algunos jugadores, ante la situación se empezaron a revelar rotundamente con el club, uno de ellos, la joya Anthony Gordon que no estuvo en tres entrenamientos seguidos. El primer día, con permiso, pero después, desapareció por completo. Afortunadamente ya regresó.



La razón de la ausencia de Anthony Gordon fue porque estaba arreglando contrato con el Newcastle United, pero al parecer las negociaciones se cayeron y seguirá en el Everton, que ahora busca un nuevo director técnico con la necesidad de seguir escapando del descenso y además, acomodarse a los jugadores y al club para cumplir ese objetivo.

Uno de los candidatos que barajó el Everton para llegar a la dirección técnica fue el nombre de Marceo Bielsa, pero el estratega argentino negó cualquier posibilidad, pues a su edad no quiere tomar el reto de salvar a un club del descenso cuando parece complicado lograrlo. Los 'Toffees' son penúltimos con 15 unidades a dos puntos de salir de esas posiciones incómodas. Quien llegue le tocará remar contra la corriente. Bielsa, quien había estado con el Leeds United y vivió un panorama similar, también dijo que firmar con el Everton no sería ideal para su trayectoria deportiva.



No obstante, Marcelo Bielsa entregó más razones para no firmar con el Everton. Aunque viajó de Brasil a Londres para negociar con el club de Liverpool, su decisión parece tomada, y de acuerdo con Sky Sports, "Marcelo Bielsa ha dicho al Everton que no quiere hacerse cargo del equipo de Goodison Park, a pesar de mantener conversaciones positivas con el club”.



La razón de peso no es solo que no quiere tomar ese camino y pelear la estancia en la máxima categoría, sino que también por la adaptación y el hecho de tomar al club en medio de la temporada. The Times también referenció que Marcelo Bielsa habría dicho que "necesitaba siete semanas para asegurarse de que la plantilla se adaptaría a sus métodos, lo que significaba que hacerse cargo del primer equipo de inmediato era difícil”. Sin rumbo por ahora, se dice en Sky Sports que el relevo de Frank Lampard sería Sean Dyche, quien ha tenido mucha experiencia en la Premier League con el Burnley.