Estratega de Sudamérica le diría no al Everton: una particular excusa

Tras una nueva derrota contra el West Ham, los directivos del Everton confirmaron la noticia que se estaba asomando desde hace algunas fechas en Inglaterra: el adiós de Frank Lampard de la dirección técnica, un tema que ya se estaba 'cocinando' y que se dio después de penosas presentaciones. Aunque Lampard se encargó del club en el último tramo de la temporada pasada y logró salvar al equipo del descenso, la temporada 2022/23 no fue como se esperaba y lo volvieron a perseguir los fantasmas de perder la categoría.



La situación entre hinchas, Frank Lampard y los jugadores ya era incontrolable, tanto así que varios aficionados increparon a Yerry Mina y a otros futbolistas del plantel pidiendo un cambio de cara. Sin embargo, nada parece haber cambiado con una nueva derrota.

La era Frank Lampard llegó a su final y a partir de ese momento, varios candidatos empezaron a llover para tomar las riendas del Everton. Quien llegue al banquillo de los 'Toffees' sabe que tiene que salvar al club del descenso, algo que los lleva persiguiendo durante todo el 2022. Parece impensado que el equipo con mayor protagonismo en la Premier League pueda perder la categoría, pero es la realidad y lo que quieren evitar. Con eso claro, sonó Marcelo Bielsa para ser el nuevo entrenador.



Marcelo Bielsa puede ser un buen candidato para salvar al Everton del descenso. Con el Leeds United, los ascendió y estuvo luchando en la Premier League por no descender. El equipo pudo mantenerse después con un cambio en la dirección técnica y Bielsa fue el guía para no perder la categoría, pero la salvaron con otro timonel.



De acuerdo con el Daily Mail, Marcelo Bielsa es uno de los grandes nombres para tomar las riendas del Everton. Sin embargo, la respuesta del argentino fue clara: un no por una curiosa razón. Bielsa sabe que si firma con los 'Toffees' tendrá que remar contra la corriente para mantener la categoría, y sumado a ello, no cree que sea pertinente firmar con un club que lucha por quedarse en la Premier League.



En el pasado, Marcelo Bielsa ya vivió estos capítulos con el Leeds United. Marcelo ascendió al club, y posteriormente tuvo que luchar bastante para que el Leeds siguiera en la Premier League. El estratega argentino no considera que sea una buena elección para su carrera. De acuerdo con el Daily Mail, si no logran convencer a Bielsa, los candidatos serían dos experimentados en la liga inglesa, Sam Allardyce y Sean Dyche.



