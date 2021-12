¿Qué culpa tienen James y Mina en medio del caos que sufre Everton?

Everton se hunde en una crisis de resultados que ya se cobró la cabeza del director deportivo, Marcel Brands, pero en la que, ni por accidente, se les ocurre pensar que el problema puede estar en el banquillo. Curioso caso en el que son culpables todos, menos el DT.

El club de Liverpool enfrenta una incómoda situación, mucho peor que los días más oscuros de los antecesores de Rafa Benítez, pero curiosamente todo pasa por el lado del español, no solo sin tocarlo sino llegando incluso a fortalecerlo: sin Brands en el camino, él es la única autoridad en materia de fichajes para el futuro. Parece que James sabía por dónde iba el agua al molino, después de todo... En fin.



Este lunes el equipo venció agónicamente a Arsenal por 2-1, lo cual es bueno pero no significa que la tormenta vaya a terminar.



Lo cierto es que Brands se fue, según muchos de manera injusta, pero alguien tenía que poner su cabeza en medio de la crisis. Él mismo hizo una parte cuando, tras la goleada 4-1 contra Liverpool, respondió a las dudas con un: "¿son solo los jugadores?". Si hubiera sido por él, Benítez nunca se hubiera sentado en el banquillo, pues su candidato era Graham Potter. Pero... el dueño eligió y ya no le queda otra que respaldarlo.



Lo bueno que le reconocen al saliente Brands son los fichajes de Lucas Digne (20 millones de euros, desde FC Barcelona), Abdoulaye Doucoure (20 millones, desde Watford) y Ben Godfrey (27 millones, desde Norwich). Lo malo, que siempre se opuso al fichaje de Richarlison, hoy el jugador más valioso de la plantilla, por quien pagaron 38 millones de euros y hoy cuesta 55 millones. Eso por no mencionar el fichaje de un Andre Gomes (22 millones) muy por debajo de las expectativas, de Iwobi (costó 30 millones y hoy no llega ni a 20), que no pudo encontrar un relevo para el capitán Coleman, entre otras fallas.



Pero ojo que hay otras quejas muy relacionadas con Colombia: "Yerry Mina ha sido titular en menos de la mitad de los partidos de liga del club desde que firmó, como el defensor más caro del club, en 2018", recordó el diario Liverpool Echo. Y claro, James: "Algunos en el club sintieron que era "demasiado lento" y que no estaba haciendo lo suficiente para deshacerse de los jugadores no deseados... El impacto de Covid-19 también funcionó en su contra. Al igual que la decisión del club de sancionar los sueldos de 200.000 libras a la semana de James Rodríguez, a petición de Ancelotti", añadió la publicación.



De hecho, la fuente también achaca responsabilidad a Ancelotti, quien dejó todo a medio hacer por salir corriendo al llamado del Real Madrid, hoy líder de LaLiga. Eso y el tema James, con un salario muy por encima de todo el presupuesto del club, a pesar de que su llegada desde el Madrid hubiera gratis, son facturas que no son del todo de Brands, pero él las pagó al fin. El zurdo apenas dejaría unos 10 millones de euros en las arcas antes de marcharse a Al-Rayyan de Catar, muestra clara de que el mercado, en efecto, estuvo muy inactivo para muchos jugadores y eso no era culpa de ningún director deportivo.



A Moshiri también le cobran sus errores, por ejemplo la elección de tres entrenadores y un interino en los tres años de Brands como director deportivo, pero la diferencia es que es el dueño del aviso. Se irán todos antes que él. Y así están las cosas en Everton: protestas, crisis, líos y un DT al que solo le cree el que le tiene que creer. ¿Hasta dónde aguantará? Esa es la pregunta del millón.