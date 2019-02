Se durmieron en Old Trafford: el United y Liverpool empataron 0-0

Manchester United y Liverpool no se sacaron ventajas en un partido en el que ambos necesitaban sumar, aunque con diferentes aspiraciones. Los locales, quienes estaban cerca de superar a Arsenal y no ganan hace dos partidos, sumaron un punto que no amplía su diferencia sobre Chelsea y no les permite acercarse a los gunners.

Por su parte, Liverpool, que en los últimos cinco partidos sólo ha sumado de a tres frente a Bournemouth, parece haber perdido la solidez del inicio de temporada y ha caído en un bache que le puede costar caro tanto en Champions League, donde está disputando la serie frente a Bayern Munich (0-0) y en la Premier, donde ha Manchester City cada vez está más cerca.



En general, el partido, tuvo muy pocas oportunidades de gol y lo más llamativo ocurrió en la primera parte, en la que los técnicos se vieron obligados a hacer cuatro sustituciones por lesión: tres en Manchester United, donde salieron Mata, Herrera y Lingaard y una en Liverpool, donde quien tuvo que dejar el terreno de juego fue Roberto Firmino.



Este empate dejó a los de Anfield Road como líderes con 66 puntos, manteniendo una diferencia de un punto sobre el City; por su parte, los dirigidos por Solksjaer suman 52 unidades y se ubican en la quinta casilla de la tabla de posiciones a un punto de Arsenal y dos de Chelsea, que tiene un partido menos y si gana podría superarlos.