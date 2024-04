Liverpool y Luis Díaz quieren seguir soñando con la Premier League

Manchester United y Liverpool disputarán el partido de la jornada en la Premier League, donde ambos equipos buscarán llevarse los 3 puntos y continuar a paso firme de acuerdo a los objetivos que tienen planeado cada conjunto.

Previo a este gran duelo, el Manchester United viene de caer de manera insólita ante Chelsea 4-3, con quienes perdieron en los últimos minutos del compromiso. Mientras que los visitantes vienen de ganar cómodamente 3-1 al Brighton en Anfield Road.

Manchester United



El equipo de Erik Ten Hag necesita sumar de a tres puntos e ingresar a los puestos de competiciones europeas, luego que actualmente se encuentren sextos con 48 puntos (23 puntos por delante de su próximo rival), aunque cuentan con un gran pasado ante el Liverpool, ya que los vencieron últimamente por los cuartos de final de la FA Cup.

Liverpool



El conjunto de Jurgen Kloop está obligado a conseguir los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, ya que sus máximos seguidores (Arsenal y Manchester City) ganaron sus respectivos encuentros en esta jornada de la Premier League.

Esta es la información necesaria que necesita saber sobre este encuentro.

Premier League - Fecha 32



Partido: Manchester United vs. Liverpool

Fecha: domingo 7 de abril

Hora: 9:30 a.m.

Estadio: Old Trafford

Transmisión: ESPN

Web: Futbolred.com