A puro vértigo de Premier: Leeds rozó la hazaña contra M. United

Bendita sea la Premier League, no importa cuándo lo leas: lo confirma el partidazo que firmaron Manchester United y Leeds en Old Trafford, testigo de una noche de entrega, sacrificio y lujo.

El empate final 2-2 acabó siendo justo, por el atrevimiento del visitante a pesar de estar en zona de descenso y por la persistencia del local, que no ahorró nada para buscar la victoria pero chocó contra un muro.



El juego empezó a pura velocidad, la de Gnonto al primer minuto de juego sorprendiendo a De gea con el golazo para el 1-0 y desde ahí todos a remar: unos para defender, otros, los favoritos, para evitar el ridículo.



La mala noticia para Colombia llegaría a los 8 minutos, cuando Luis Sinisterra, que había sido titular, cayó en el medio campo y tuvo que retirarse lesionado... una vez más.



Aguantó toda la primera parte la arremetida de Bruno, sus pases letales y los intentos de Garnacho, que unas veces falló por su incapacidad para definir pero otras se lo negaron los aguerridos hombres del Leeds.

Y el segundo tiempo fue otro puñal pues Varane cometió un error en el despeje y a los 48 su autogol fue el inesperado 2-0 que nadie veía venir en la Premier. El tema es que el equipo de en frente seguía siendo Manchester United y se fue con todo por el descuento, el que finalmente logró Rashford a los 62 minutos de cabeza.

Ya no hubo manera de ahorrar nada y se fue con todas sus armas el rojo contra el arquero Meslier, sustento del empate final con sus oportunas atajadas. Pero no pudo a los 70 con Sancho, finalizador de un ataque letal, veloz y preciso para el 2-2.

El punto tiene al United tercero con 43 puntos y a Leeds en el puesto 16 con 19 unidades. Fue todo casi simbólico en la tabla. Pero en la cancha, ambos equipos regalaron un partidazo.