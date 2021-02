Mina y James, a tomarse Old Trafford: M. United recibe al Everton

La gran victoria frente al Leeds United quedó atrás y ahora el Everton debe centrarse en otro gran reto. A partir de las 3 p.m. del sábado, los dirigidos por Carlo Ancelotti visitarán al Manchester United, en duelo válido por la jornada 23 de la Premier League.



Ambos equipos tendrán su tercer choque en lo que va de temporada y cuentan con realidades parecidas. Se avecina un partidazo en Old Trafford.

En rueda de prensa, Ancelotti aclaró el tema del momento en Inglaterra: ¿Por qué no jugó James Rodríguez el partido anterior? Carletto, sin meterle tanto misterio, dijo: “No descansó contra Leeds porque hubiera jugado mal ante Newcastle sino porque ha jugado tres partidos en línea y quería tenerlo fresco para el partido contra Manchester United”.



En este orden de ideas, el italiano despejó cualquier tipo de rumor. Su máxima figura estará disponible para este 6 de febrero y el trío de ataque, junto a Richarlison y Calvert-Lewin, regresaría por fin.



Respecto a Yerry Mina, hay una situación que levanta dudas. El entrenador no dudó en elogiarlo ante los medios, pero así mismo confirmó que el otro central, Michael Keane, también venía descansando por la sobrecarga de partidos. Teniendo en cuenta que Ben Godfrey es inamovible, hay dos opciones: entre Keane y Mina saldría el segundo central o todos serían titulares armando línea de tres.

​Las malas noticias pasan por Jordan Pickford, el guardameta inglés sufrió un golpe frente al Newcastle que le imposibilitó jugar la fecha pasada y en Old Trafford tampoco verá acción.

Respecto al conjunto local, Solskjaer tiene pendiente dos aspectos. En la zaga central, Eric Bailly tiene problemas físicos y en su lugar entraría Victor Lindelof. Por otra parte, Edinson Cavani, que viene de marcar tras superar su polémica sanción, será titular siempre y cuando no tenga inconvenientes médicos; de lo contrario, su lugar será ocupado por Anthony Martial.



Como se mencionó anteriormente, ambos equipos se han enfrentado un par de veces en la temporada 2020-21. El primer duelo fue a comienzos de noviembre por Premier League, aquel día ganaron los 'Red Devils' por 3-1 en Goodison Park. Más adelante, a mediados de diciembre, se vieron nuevamente las caras en Copa y la victoria fue nuevamente para los de Manchester (2-0).



Tanto Cavani como Bruno Fernandes le han marcado por partido doble al Everton, mientras que la única anotación 'toffee' en los dos partidos fue obra de Bernard.





Alineaciones probables



Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Fred, Pogba, McTominay; Fernandes; Rashford, Cavani

DT: Ole Solskjaer.



Everton: Olsen; Holgate, Mina, Godfrey, Digne; Doucoure, Sigurdsson, Gomes; James Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin

DT: Carlo Ancelotti.