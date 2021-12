¿Emergencia? ¡Está Cristiano! Fiesta del M. United en juego trepidante

¡Los reyes del espectáculo! Eso son los equipos ingleses cuando se deciden a jugar y a hacer jugar a sus estrellas: un tremendo partido jugaron Manchester United y Arsenal, un pulso que acabó premiando al que tiene en sus filas a Cristiano Ronaldo.





El dueño de casa en Old Trafford se impuso por 3-2 en un duelo que tuvo polémica, mucho vértigo, talento y pasión en cada pelota. ¡Un partidazo!



Lo primero que ocurrió fue una agria polémica: a los 13 minutos vino una pelota al área del United, un compañero pisó a De Gea, quien ya no pudo pararse, y en ese pestañeo el juez no vio que no había arquero y Smith Rowe se animó a tomar un rebote y rematar, a arco vacío. Atendieron al español, hablaron con el VAR y sí, el gol era válido. Una jugada de colegio, una más a la lista del español.



Pero estaba Cristiano, y su amigo Bruno, y este último era el que entraba en una veloz salida hasta el área rival para definir como sabe él, a los 44 minutos. 1-1 parcial.



Vendría el complemento y el primer acto de Cristiano: a los 52, una linda jugada por izquierda le quedó a su derecha, en un remate tan cruzado que no llegaba el portero ni en jet.



Pero fue tal la envidia de Odegaard, que a los 54, antes de que terminara incluso el festejo local por el 2-1 parcial, otra vez puso la cuenta 2-2. El tema es que un pecado capital de ese tinte no iba a quedar impune porque sería él quien cometería un penalti, tonto y revisado en el VAR, para que otra vez cobrara y celebrara Cristiano Ronaldo. El talento hacía diferencia y el portugués, una vez más, se convertía en héroe.



Se fue encima Arsenal, Fred salvó el tercero de Arsenal, se metió un intruso al campo para abrazar a Cristiano... ¿cómo no? Él solo, como debe figurar en su contrato, se metió al bolsillo el juego e impulsó la recuperación de un United sumido en una grave crisis. Tranquilos, que si tienen al 7, ahí tienen el inicio de todas las soluciones.