¿Indirecta? Polémicas declaraciones del técnico del Manchester United

El técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, es centro de la polémica en Inglaterra tras dar unas declaraciones llenas de indirectas a exjugadores del Manchester United, el entrenador reveló estar conforme con el equipo que actualmente luego de que salieran varios futbolistas catalogados como las ‘manzanas podridas' del grupo.

“Prefiero tener un agujero en la plantilla que a un estúpido... La personalidad es muy importante. Somos un equipo en un entorno de equipo. Me gusta que los jugadores tengan un poco de ego pero deben adaptarse”, afirmó el estratega en entrevista con el medio United We Stand.



“Siempre habrá jugadores que quieran jugar más al fútbol, pero para que un equipo tenga éxito, los jugadores deben estar disponibles en diferentes momentos. Siento que en este grupo no tenemos una manzana podrida.. Hubo otras cosas que no me gustaron el año pasado, algunas situaciones personales que no se pudieron resolver hasta el verano", añadió.



Las declaraciones del entrenador noruego no tuvieron nombres principales, pero es claro que ‘Baby face' se refería a alguno de los jugadores que salieron del equipo, en el pasado mercado de fichajes, como Romelu Lukaku, Alexis Sánchez, Ashley Young, Christian Smalling, Ander Herrea o Antonio Valencia.