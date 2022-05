¿Hora del regreso, Cavani? En Inglaterra y Argentina deciden su futuro

Los años no llegan solos y el retiro se asoma, necesariamente, para los jugadores que han recogido el fruto de años de esfuerzo, pero que todavía sienten que les queda una bala en el tambor antes de decir adiós.

Puede ser el caso de Edinson Cavani, el que fuera gran fichaje de Manchester United, que se fue diluyendo tras el regreso de Cristiano Ronaldo y que ahora, con 35 años de edad, piensa en un futuro que ya no parece claro en las grandes ligas de Europa. Sus dos goles en la temporada de la renovación no son contundentes para pensar en otro final.



La situación es clara: Erik Tan Hag, nuevo DT de los rojos, hizo su hoja de vida en el Ajax a fuerza de impulsar talentos muy jóvenes y es una de las razones por las cuales aterrizó en Old Trafford. Y Cavani está fuera de rango, según han confirmado varios medios británicos.



Estuvo bien pero hay que mirar a otro destino y ahí se asoma un rumor del pasado: Boca Juniors. Antes de su fichaje en el United, mucho se habló de la posibilidad que tenía el uruguayo de estar más cerca de los suyos y de los contactos, muy adelantados, que hubo con la directiva xeneize.



Entonces no hubo manera de competir con una oferta de Inglaterra pero ahora parece todo servido para una negociación favorable a ambas partes.



El diario The Mirror asegura que los contactos en Argentina se han reactivado y así se abre una posibilidad de ver a un goleador certificado al que le quedan muchos goles y un Mundial en Catar para impulsar su rendimiento.