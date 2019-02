Una tragedia inolvidable: Manchester recuerda a los héroes de Múnich

Como todos los 6 de febrero, este miércoles se conmemora un nuevo aniversario de la tragedia de Múnich, evento ocurrido en 1958, cuando el equipo regresaba a casa tras derrotar a Estrella Roja de Belgrado y en el que fallecieron ocho jugadores de la institución, tres colaboradores y que cobró la vida de 23 personas en total.

Los hechos ocurrieron tras una escala en Múnich, donde el avión, proveniente de Belgrado hizo escala para cargar gasolina y proseguir con su itinerario. Sin embargo, tras dos intentos fallidos de despegue, finalmente el avión estalló en el aire y terminó con la vida de grandes jugadores de la institución, lesionó de gravedad a dos más que no pudieron continuar su carrera y obligó a la institución a recomponerse tras la tragedia.



En ese momento, el club era dirigido por Matt Busby, un gran entrenador que después de dos meses en la clínica se encargó de devolver la gloria a Manchester United, con base en jugadores tan grandes como Bobby Charlton, sobreviviente de la tragedia y quien siempre recuerda a sus compañeros.



“La pena que me causó la muerte de mis compañeros, que ahora comprendo que eran unos niños, me marcó para siempre”, aseguró Charlton hace un tiempo y tiene razón, pues la gran mayoría de los jugadores de aquel equipo no superaban los 25 años, hecho por el que se los llegó a conocer como los ‘Busby Babes’.



Finalmente, el equipo se recuperó y aunque alcanzó la final de la Copa FA en 1958 no la pudo ganar, algo que lograría años más tarde, levantando también la Copa de Europa en 1968 con Charlton a la cabeza y como capitán.