Manchester United lograría 'la joya de la corona' por cifra récord

Después de muchas especulaciones, uno de los tres jóvenes más caros del mundo finalmente habría tomado una decisión sobre su futuro.

Se trata de Jadon Sancho, el atacante estrella del Borussia Dortmund, por quien pujan varios de los equipos más poderosos del planeta.

Según informa el diario The Sun, el chico finalmente se habría decidido por volver a su país y a uno de los clubes históricos: el Manchester United.



"SunSport comprende que la duración del contrato de Sancho, su salario, bonos y una gran cláusula de compra se han resuelto durante meses de conversaciones secretas. El United ahora debe finalizar una tarifa con Dortmund, que se convertirá en una tarifa récord para un club británico", asegura el medio.



¿De cuánto estamos hablando? De cerca de 120 millones de euros, cifra que dejaría en el el olvido los 102 millones pagados en 2016 por Paul Pogba.



Pero esa no es la parte divertida del negocio: lo mejor es que Sancho, formado en el Manchester City de Guardiola, no tuvo nunca protagonismo con el español y por eso acabó en la Bundesliga, donde debutó y ya ganó la Copa de Alemania.



Curiosamente, mientras el mundo habla de crisis, el dueño de los rojos, Ed Woodward, le habría dado al DT Solskjaer luz verde para llevar también a Jack Grealish de Aston Villa y para levantar la mano por Harry Kane, lo que le daría al rojo el rótulo de temible.



¿Cuánto de eso se pagaría en efectivo y cuánto por la vía del canje? Habría que ver. Porque también se dice en Alemania que, si Sancho se va, necesitarán otro joven con proyección para suplir el puesto y se habrían fijado en Mason Greenwood, de 18 años, hoy en el United.



Ahora, sin ánimo de ser aguafiestas, llama la atención que en todos estos movimientos no se mencione lo que hace unas semanas era un secreto a voces: los rpesuntos contactos de Jorge Mendes con el United para intentar el movimiento de James Rodríguez. Hablan de todos, de atacantes prometedores que no irán a ganarse fortunas para sentarse en el banquillo, pero un zurdo de 28 años no parece entrar en ningún listado.