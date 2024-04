Manchester United se prepara para renovación: 12 jugadores saldrían

Manchester United no ha podido volver a ser el club poderoso que era tanto en Premier League como en Champions League, una situación complicada que lleva unos 10 años.



El cuadro inglés no ha conseguido buenos resultados a lo largo de estos años y pese a tener grandes entrenadores y jugadores, no hay nadie quien le de vuelta a esta mala racha.



Pues bien, ante esto, en el United vendrán cambios importantes que serán liderados por el propietario del 25% del club, Sir Jim Ratcliffe, quien quiere reconstruir el equipo de arriba a abajo.

Ratcliffe pondría a Omar Berrada como consejero delegado, Dan Ashworth, director de fútbol y a Jason Wilcox como director técnico y estos tres serán encargados de construir el equipo en donde se esperan llegadas como importantes salidas.



De acuerdo con el diario Daily Mail, son 10 miembros de la plantilla de los de Manchester que estarán en lista de transferibles durante el próximo mercado de verano de fichajes.



Cinco como son Anthony Martial, Raphael Varane, Brandon Williams, Jonny Evans y Tom Heaton terminan contrato en el mes de junio y todo apunta a que no se renovarán sus contratos. De igual manera, Sofyan Amrabat volverá al fútbol italiano tras el fin de su cesión ya que no convenció en los red devils.



Por su parte, pese a que tienen contrato vigente nombres como los de Casemiro, Antony, Christian Eriksen, Victor Lindelöf y Aaron Wan-Bissaka podrían ser vendidos en el próximo mercado. Si se da la venta de los brasileños podría ser un duro golpe para el United ya que la inversión por ambos fue de 170 millones de euros.



Finalmente, además de los jugadores, los directivos del United definirán la continuidad de Erik Ten Hag quien hasta el momento cosecha la peor clasificación del equipo desde que existe la Premier League con el séptimo puesto en el que andan los mancunianos.