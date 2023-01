Manchester United piensa en arquero mundialista: este es su anhelo

En el año de los Mundiales, varios clubes esperan la finalización del torneo para poder pescar en las revelaciones del certamen mundialista. Ese ha sido el plan del Real Madrid en 2010, 2014 y 2018 fichando estrellas jóvenes y el Liverpool también lo hizo con Cody Gakpo que llegó ahorita en invierno. Pero, el otro club que quiere reinar y llevarse a una sorpresa de la Copa del Mundo es el Manchester United.



La portería del club de Mánchester siempre ha estado bajo revisión. David De Gea parece ser el único capacitado para quedarse con el puesto, y ahora más que nunca tras confirmarse el regreso del guardameta, Martin Dúbravka al Newcastle United. Curioso, pues Nick Pope no ha pasado muchos problemas siendo el dueño del pórtico de las urracas. Decidieron romper el préstamo del eslovaco.

El dolor de cabeza para Erik ten Hag aparece en estos días, puesto que, al parecer, David De Gea no continuaría en verano, por lo cual, solo le quedan seis meses de contrato sin querer renovarlo por ahora. Claro, eso puede cambiar, pero las alarmas se prenden en el club. Tom Heaton es el segundo arquero ahora sin Martin Dúbravka en el plante y por esto mismo, la necesidad es urgente de conseguir otro guardameta. Ambos culminan su labor contractual con los 'Red Devils' el 30 de junio y no se han activado ofertas para ampliarlo.



Manchester United ha elegido como el Bayern de Múnich, seguirle los pasos a Yassine Bounou, arquero que dejó un gran nivel en el Mundial de Qatar con Marruecos, y, como era de esperarse, las ofertas le llegarán. Manuel Neuer no podrá competir lo que resta de la temporada, y los bávaros tantearon al marroquí así como también a Emiliano Martínez, Dominik Livakovic y Yann Sommer.

Yassine Bounou llamó la atención del mundo y el Manchester United pone sus ojos en el guardameta de Marruecos como el elegido para suplir el hueco que dejó Martin Dúbravka. Sin embargo, el Sevilla de Jorge Sampaoli no la pasa para nada bien en estos momentos luchando por no descender asombrosamente. Yassine Bounou es una pieza fundamental para los sevillistas, pero si llega una buena oferta económica, podrían pensar en venderlo, pues en el arco también está Marko Dmitrovic que puede custodiar de gran manera el pórtico.