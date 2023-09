Manchester United fichó a jugador que brilló en Mundial de Catar

Manchester United ha estado activo en el último día del mercado de fichajes. A inicios de la jornada confirmaron la llegada del arquero turco Altay Bayindir, el norirlandés, Jonny Evans y al español Sergio Reguilón y ahora firmaron a una figura del Mundial de Catar 2022.



Y es que los Red Devils firmaron a Sofyan Amrabat, uno de los referentes de Marruecos en el certamen continental y que llega procedente de Fiorentina en condición de préstamo.



El futbolista jugó un importante papel con su anterior club ya que los ayudó a llegar a la final de la Coppa Italia y la de Conference League. Además, fue una de las revelaciones en Catar donde ayudó a Marruecos a llegar a semifinales del Mundial.

“Es un gran honor convertirme en jugador del Manchester United. He tenido que tener paciencia en este momento, pero soy alguien que siempre escucha a mi corazón y ahora estoy representando al club de mis sueños”, mencionó a los medios oficiales del United.



“Soy un jugador apasionado; Quiero aportar esa energía al equipo y pondré todo en cada acción que realice para el equipo”, agregó.



Por su parte, Amrabat mencionó que está ansioso por unirse a la plantilla de Erik Ten Hag.



“Sé exactamente cómo le gusta trabajar a Erik ten Hag y lo que necesita de sus jugadores. Su entrenamiento y orientación me desarrollaron mucho como jugador al principio de mi carrera. Sé que él me ayudará a sacar lo mejor de mis habilidades para que pueda ayudar al grupo a tener éxito esta temporada", señaló.



Vale señalar que el fichaje de Amrabat por el United se lleva hablando desde junio, pero hasta el último día del mercado se ha hecho oficial.